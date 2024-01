Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 140,82 EUR.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 140,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,98 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 140,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 13.849 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 141,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (83,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,65 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 152,29 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Am 04.02.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

