Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 135,71 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 135,71 USD. Zuletzt wechselten 39.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,42 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,11 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

