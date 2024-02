Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 138,31 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 138,31 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 138,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.157.338 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,42 USD am 14.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 30.01.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 86.310,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Aktie aus.

