Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 125,24 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 125,24 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 125,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.702 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 142,50 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,78 Prozent. Bei 83,58 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 49,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

