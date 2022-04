Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 2.236,00 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.242,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2.242,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.702,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.05.2021 bei 1.801,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,14 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 133,44 USD je Aktie.

