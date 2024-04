Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 167,78 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 167,78 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,08 USD aus. Bei 169,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.797.416 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 103,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,19 Prozent Luft nach unten.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,277 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Keine Einigkeit: Apple und Epic Games streiten weiter

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge