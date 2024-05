Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 176,27 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 176,27 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,28 USD. Bei 174,72 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 973.091 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 115,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,75 USD.

Am 25.04.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,53 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

