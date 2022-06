Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 29.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 2.129,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.121,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2.126,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.018 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. 21,20 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1.906,00 EUR am 24.05.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.221,43 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,29 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 132,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

