Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag südwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 29.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 2.133,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.126,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.126,50 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99 Stück gehandelt.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 21,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (1.906,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 11,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 22,95 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 132,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

