Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 120,27 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 120,27 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.291 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,88 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

