Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 119,16 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 119,16 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 119,07 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,18 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.058.326 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,04 USD erreichte der Titel am 08.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 8,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,88 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

