Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag gefragt

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 110,14 EUR zu.

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 110,14 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 110,34 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 110,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.368 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 9,41 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

