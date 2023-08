Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 133,67 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 133,67 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.506.386 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 134,25 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,43 Prozent. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 60,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,66 USD je Aktie.

