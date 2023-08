Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 121,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 121,44 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 121,96 EUR. Bei 121,96 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.720 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,04 EUR an. 2,14 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,28 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 74.604,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.685,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,66 USD je Aktie belaufen.

