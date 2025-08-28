Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 212,03 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,34 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,60 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.127.543 Stück gehandelt.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,72 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 214,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

