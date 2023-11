Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 137,81 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:01 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 137,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 16.056 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 141,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,86 USD am 07.01.2023. Mit Abgaben von 38,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,75 USD je Aktie belaufen.

