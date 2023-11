Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 137,00 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 137,00 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 136,97 USD. Bei 137,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.553.265 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (84,86 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple & Microsoft zugekauft: So hat Börsenprofi Ken Fisher im dritten Quartal 2023 investiert

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie leichter: Amazon veröffentlicht seinen eigenen KI-Chatbot

Fondsmanager Bert Flossbach: EZB könnte das Primat der Inflationsbekämpfung opfern