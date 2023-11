Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Vormittag zu

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 124,96 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 124,96 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 125,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,68 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.357 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 133,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

