Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 140,15 USD.

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 140,15 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 140,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.926.315 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2023 auf bis zu 142,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 65,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

