Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt Stellung am Vormittag

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 126,74 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 126,74 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,08 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 126,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Bisher wurden heute 866 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,70 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,03 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 150,14 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

