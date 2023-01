Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag Verlust reich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 90,05 EUR abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 89,25 EUR. Bei 91,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.175 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 33,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 12,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,13 USD aus.

Am 26.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

