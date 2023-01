Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 90,75 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,04 EUR. Bisher wurden heute 3.580 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,13 USD.

Am 26.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 69.092,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.118,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

