Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 153,75 USD zu.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 153,75 USD zu. Zuletzt wechselten 79.476 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,58 USD am 25.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 152,29 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

