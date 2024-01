Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Dienstagnachmittag ab

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 152,63 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 152,63 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 152,40 USD. Bei 152,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 4.969.834 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,78 USD. Dieser Kurs wurde am 29.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Am 25.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 152,29 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

