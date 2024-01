Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 142,32 EUR nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 142,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 142,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,10 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.938 Stück gehandelt.

Bei 142,50 EUR markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Abschläge von 41,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 152,29 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Februar 2024

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?