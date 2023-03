Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 100,06 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,80 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.778.227 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 143,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,06 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Google-Aktie im Plus: Google.org präsentiert Klima-Werkzeuge gegen Überhitzung der Städte

Microsoft-Aktie sinkt: Kartellamt leitet Verfahren gegen Microsoft ein

Markt für KI-Lösungen wie ChatGPT boomt: Bank of America erwartet starkes Wachstum - Risikokapitalgeber bleiben skeptisch