Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 167,41 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 167,41 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.006.060 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,70 USD. Dieser Kurs wurde am 27.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 4,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2023 bei 103,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,277 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

