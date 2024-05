Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 174,42 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 174,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 173,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 752.830 Stück.

Am 21.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Abschläge von 33,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,320 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,75 USD aus.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,53 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

