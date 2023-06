Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 119,68 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:00 Uhr 0,5 Prozent. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 8.566 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,04 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 30,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,88 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

