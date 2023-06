Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 120,69 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 120,69 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,05 USD zu. Bei 120,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.943.532 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 6,47 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 44,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

OpenAI-Chef Altman launcht Krypto-Projekt in Deutschland

Zalando-Aktie fester: Zalando klagt gegen EU-Klassifizierung als "sehr große Online-Plattform" - Weniger strenge Regeln gefordert

NASDAQ-Titel Alphabet mit Verlusten: UBS senkt Alphabet auf 'Neutral' - Risiken durch KI