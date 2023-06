Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Freitagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:20 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 109,82 EUR zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 110,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,82 EUR. Zuletzt wechselten 1.221 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,73 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 37,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

OpenAI-Chef Altman launcht Krypto-Projekt in Deutschland

Zalando-Aktie fester: Zalando klagt gegen EU-Klassifizierung als "sehr große Online-Plattform" - Weniger strenge Regeln gefordert

NASDAQ-Titel Alphabet mit Verlusten: UBS senkt Alphabet auf 'Neutral' - Risiken durch KI