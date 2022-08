Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag ab

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 109,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.587 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 19,26 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Mit Abgaben von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

