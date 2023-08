Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 135,68 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 0,8 Prozent. Bei 135,72 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 134,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.783.558 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 136,57 USD erreichte der Titel am 29.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 62,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

GMO-Portfolio im zweiten Quartal 2023: So sieht das Depot von Jeremy Grantham aktuell aus

NASDAQ-Titel Meta-Aktie und Alphabet-Aktie uneins: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen