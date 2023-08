Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 123,96 EUR nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 123,96 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,08 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.718 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

