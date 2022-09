Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagnachmittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 99,63 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,58 EUR. Mit einem Wert von 99,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.120 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 26,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,54 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 25.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

