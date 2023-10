Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Montagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 123,21 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 123,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 59.620 Stück.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,36 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

