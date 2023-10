Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 124,63 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 124,63 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,40 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.200.593 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 11,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

So stark beeinflusst die NVIDIA-Aktie die Performance von ETFs mit Fokus auf Tech, Halbleiter oder KI

Alphabet-Aktie schwächer: Google zahlt jährlich Milliarden für Platz als Standard-Suchmaschine

Auf diese Aktien setzt Aktienbulle und Milliardeninvestor Ken Fisher