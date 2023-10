Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 123,25 USD zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 123,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.959 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,58 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

