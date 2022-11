Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 92,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.322 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 31,72 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,46 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

