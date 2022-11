Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 92,31 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 92,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.698 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 31,69 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,07 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,51 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

