Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 133,50 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 133,50 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 133,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.977.073 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,43 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

