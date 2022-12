Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 81,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 81,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.536 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,07 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,72 USD im Jahr 2022 aus.

