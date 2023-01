Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 89,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,68 EUR an. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.919 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 132,13 USD angegeben.

Am 26.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Alphabet-Aktie verliert im NASDAQ-Handel: Google von US-Ministerium wegen Dominanz bei Online-Anzeigen verklagt

Deutsche Telekom-Aktie verliert: Deutsche Telekom veröffentlicht eigenes Smartphone nun auch in Deutschland