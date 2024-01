Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittwochnachmittag kräftig

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 142,60 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 5,8 Prozent auf 142,60 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 141,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.813.610 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 88,58 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 61,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

