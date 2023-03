Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag im Aufwind

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 101,91 USD. Bei 101,97 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 101,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.080.527 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,71 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 29,09 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,15 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

