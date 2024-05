Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 171,74 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 171,74 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,28 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 171,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 810.404 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 178,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,83 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,320 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 80,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,53 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im 1. Quartal 2024 im Portfolio

Milliardendeal? HubSpot-Aktie wegen möglicher Übernahme durch Google im Rally-Modus