Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 132,30 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 132,30 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,67 USD. Zuletzt wechselten 5.011.820 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 133,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 1,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

