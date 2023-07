Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 120,24 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 120,24 EUR. Bei 120,78 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.482 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 121,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 50,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Am 25.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,65 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

