Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag stärker

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 109,44 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 109,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 109,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 463 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,01 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 14,84 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

