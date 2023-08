Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

31.08.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 135,60 USD ab.

Um 11:57 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 135,60 USD. Bisher wurden heute 8.152 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt. Bei 136,57 USD markierte der Titel am 30.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 62,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an. Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern. Redaktion finanzen.net